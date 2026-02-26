Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι παρουσίασε την πρώτη της συλλογή για τον οίκο Fendi
ΗMaria Grazia Chiuri πραγματοποίησε το ντεμπούτο της για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 στον οίκο Fendi, επιστρέφοντας στον οίκο όπου ξεκίνησε την πορεία της το 1999 ως σχεδιάστρια αξεσουάρ. Έπειτα από τα χρόνια που βρέθηκε στο τιμόνι του Dior και μια σύντομη παύση, η επιστροφή της στον ιταλικό οίκο εστιάζει στην επανατοποθέτηση της Fendi ως αυθεντίας της δεξιοτεχνίας. Στη νέα συλλογή, το εμβληματικό monogram υποχωρεί, προκειμένου να περιοριστούν τα λογότυπα και να αναδειχθούν εκ νέου τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα του brand.

