Δεν είχε κάποιο μοντέλο στο πλευρό του - Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στα BAFTA με τη μητέρα του (εικόνα)

Με συνοδό τη μητέρα του, Irmelin Indenbirken, εμφανίστηκε ο Leonardo DiCaprio στα BAFTA Awards που πραγματοποιήθηκαν στο Royal Festival Hall, στο Λονδίνο.Ο 51χρονος ηθοποιός, υποψήφιος για Α’ Ανδρικό Ρόλο για την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another», επέλεξε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν με λευκό πουκάμισο και παπιγιόν. Στο πλευρό του πόζαρε η 82χρονη μητέρα του, η οποία εντυπωσίασε με μαύρο σύνολο με παγιέτες και χαλαρούς κυματισμούς στα μαλλιά της.Η Irmelin Indenbirken μεγάλωσε τον DiCaprio ως μονογονέας στο Λος Άντζελες και, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος στο παρελθόν, υπήρξε καθοριστική για την πορεία του. Σε συνέντευξή του στο Access Hollywood το 2014, είχε δηλώσει, αναφερόμενος στη στήριξή της από τη στιγμή που, σε ηλικία 12 ετών, της ανακοίνωσε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός: «Είναι ο μόνος λόγος που μπορώ να κάνω αυτό που κάνω».