Πρωτότυπα κομμάτια από τη ντουλάπα της Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι βγαίνουν σε δημοπρασία
Πρωτότυπα κομμάτια από τη ντουλάπα της Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι βγαίνουν σε δημοπρασία

Ανάμεσά τους και ένα δώρο της Lee Radziwill.

Πρωτότυπα κομμάτια από τη ντουλάπα της Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι βγαίνουν σε δημοπρασία

Δεν σταματήσαμε ποτέ να μιλάμε για το διαχρονικό στυλ της Carolyn Bessette-Kennedy. Με τη σειρά Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette όμως, το ενδιαφέρον μας για αυτή την τόσο μυστήρια όσο και κομψή παρουσία της Νέας Υόρκης έχει αναζωπυρωθεί. Η premium πλατφόρμα που ασχολείται με τη μεταπώληση και την επιμέλεια σπάνιων, vintage και luxury κομματιών, The Fashion Auctioneer παρουσιάζει στη Νέα Υόρκη μια μοναδική συλλογή από προσωπικά ρούχα που ανήκαν στην ίδια, μερικά από τα οποία είχαν δοθεί ως δώρα σε στενούς φίλους της και παρέμειναν σε ιδιωτικές συλλογές για δεκαετίες. 

