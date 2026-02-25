H Kέιτ και η Λίλα Μος ήταν το πιο stylish ντουέτο στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Το London Fashion Week είχε οικογενειακό χαρακτήρα για την Kate Moss και την κόρη της, Lila. Μαμά και κόρη άφησαν αυτή τη σεζόν την πασαρέλα και πήραν θέση στην πρώτη σειρά στο show του οίκου Burberry για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026. Η Lila, εμφανίστηκε με ένα look από τη συλλογή Άνοιξη 2026 του οίκου. Κεντρικό στοιχείο του συνόλου ήταν ένα κρεμ παλτό με μπουκλέ υφή. Στη μέση, ένα κασκόλ με κρόσσια περνούσε μέσα από ειδικά ανοίγματα του παλτού, λειτουργώντας σαν ζώνη που αγκάλιαζε και τόνιζε τη σιλουέτα. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με το εμβληματικό Birdle clutch του οίκου και με γόβες από δέρμα φιδιού.

