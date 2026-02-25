ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

MARIE CLAIRE

H Τζέιμι Λι Κύρτις αποκάλυψε πως αυτός ο ηθοποιός ήταν «ο πρώτος της έρωτας» (εικόνα)

Πώς τον αποχαιρέτισε

ΗJamie Lee Curtis τίμησε τον Robert Carradine με μια συγκινητική ανάρτηση μετά την είδηση του θανάτου του, αποκαλώντας τον «πρώτο της έρωτα» και αναφερόμενη στη στενή σχέση που είχαν αναπτύξει τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο.

 
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα παλιά και έγραψε ότι έμαθε για τον θάνατό του από τη φίλη της και επίσης πρώην σύντροφό του, Melanie Griffith. Ο Carradine, γνωστός από το Lizzie McGuire και τη σειρά ταινιών Revenge of the Nerds, πέθανε σε ηλικία 71 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

Η Jamie Lee Curtis θυμήθηκε τη γνωριμία τους σε εμφάνιση της εκπομπής «Dinah!» στα τέλη της δεκαετίας του ’70, όταν συμμετείχαν σε πάνελ με ηθοποιούς δεύτερης γενιάς. Όπως ανέφερε, εκείνος ανακάτεψε τις θέσεις και κάθισε δίπλα της, τη φίλησε ζωντανά στον αέρα και έτσι ξεκίνησε «ένα πολύ δημόσιο meet-cute».

Πέρα από τον ρομαντικό τους δεσμό, η ηθοποιός μοιράστηκε και αναμνήσεις από την περίοδο που έζησαν μαζί σε ένα σπίτι στο Laurel Canyon, όπου μεγάλωναν μαζί την κόρη του Carradine, Ever Carradine. «Γίναμε μια μικρή οικογένεια… Ήταν η πρώτη μου εμπειρία με τη συμβίωση, τη μητρότητα και τη συντροφικότητα», έγραψε, θυμίζοντας στιγμές καθημερινότητας και απλότητας που έζησαν τότε.

