Γι’ αυτά τα ζώδια ο Φεβρουάριος κλείνει επεισοδιακά

Οτελευταίος μήνας του χειμώνα φέρνει έντονες αστρολογικές δονήσεις και ορισμένα ζώδια φαίνεται να μπαίνουν στο μάτι του κυκλώνα. Η ενέργεια είναι έντονη, οι αλλαγές αναπόφευκτες και η ηρεμία μοιάζει μακρινός στόχος.Από τα μέσα του Φεβρουαρίου, οι μέρες μοιάζουν φορτισμένες. Στις 20 Φεβρουαρίου, Κρόνος και Ποσειδώνας συναντήθηκαν στον Κριό, σε μία σύνοδο που επαναλαμβάνεται έπειτα από 36 χρόνια. Σε συλλογικό επίπεδο, τα παλιά συστήματα δοκιμάζονται, ενώ σε προσωπικό επίπεδο, περιορισμοί και φόβοι που μας κρατούσαν πίσω καταρρέουν. Παρά την ένταση, ανοίγει ο δρόμος για κάτι νέο και ουσιαστικό.