Η H&M παρουσίασε τη συλλογή H&M Studio SS26 με ένα exclusive δείπνο
Η H&M παρουσίασε τη συλλογή H&M Studio SS26 με ένα exclusive δείπνο
Και ξεχωριστές καλεσμένες.
Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, η H&M παρουσίασε για πρώτη φορά τη νέα συλλογή H&M Studio SS26 με ένα exclusive δείπνο στο ιστορικό κτήριο Amalias 36, δημιουργώντας μια βραδιά που ένωσε τη μόδα με την τέχνη και το design με το storytelling. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε η H&M Studio SS26, μια συλλογή που αγκαλιάζει την μοναδικότητα και εκφράζει ένα τολμηρό, εκκεντρικό πνεύμα, εξερευνώντας την ασυμμετρία, τις απρόσμενες αναλογίες και τη δημιουργική ελευθερία.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα