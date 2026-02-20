Η κομψή εμφάνιση της βασίλισσας Λετίσια με μπλε ταγέρ και mini heels
Η κομψή εμφάνιση της βασίλισσας Λετίσια με μπλε ταγέρ και mini heels

Το νέο αγαπημένο της στυλ παπουτσιών.

Η κομψή εμφάνιση της βασίλισσας Λετίσια με μπλε ταγέρ και mini heels

Το μπλε είναι ένα από τα απόλυτα must-have χρώματα για το 2026, και η βασίλισσα Λετίσια της Ισπανίας έχει ήδη αποδείξει πόσο κομψό και σύγχρονο είναι. Πρόσφατα, παρευρέθηκε σε εκδήλωση για το Σύνταγμα στο Κογκρέσο των Αντιπροσώπων στη Μαδρίτη, επιλέγοντας ένα ταγέρ με μίντι φούστα σε σκούρο μπλε χρώμα. Για την περίσταση, συνδύασε σακάκι και φούστα από μπουκλέ ύφασμα ένα ακόμη στοιχείο που συγκαταλέγεται στις τρέχουσες στυλιστικές της προτιμήσεις.

