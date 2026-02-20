Eποχή των Ιχθύων: Τα ζώδια που τη βιώνουν πιο έντονα

Ηεποχή των Ιχθύων, που ξεκίνησε σήμερα, φέρνει μαζί της μια ενέργεια που ξυπνά τη φαντασία και ενισχύει την ευαισθησία, αν και η χειμωνιάτικη περίοδος με τις μικρές ημέρες και τον βροχερό καιρό δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια για θετικά συναισθήματα.Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία ο ήλιος διασχίζει το μεταβλητό υδάτινο ζώδιο των Ιχθύων, γνωστό για την ενσυναίσθηση και τη ρομαντική του διάθεση.Ο πλανήτης Ποσειδώνας, σύγχρονος κυβερνήτης των Ιχθύων, φέρνει μαζί του πνευματικότητα, όνειρα, μυστικισμό και ψευδαισθήσεις, ενισχύοντας την ικανότητα να συντονιστεί κανείς με τα συναισθήματα των άλλων. Παράλληλα, ο παραδοσιακός κυβερνήτης του ζώδιου, Δίας, προσθέτει στοιχεία τύχης, αφθονίας και προσωπικής ανάπτυξης, καθιστώντας την περίοδο των Ιχθύων ιδανική για ρομαντισμό και ονειροπόληση.Η εποχή των Ιχθύων διαρκεί περίπου από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου και δίνει έμφαση στην εσωτερική θεραπεία και στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Οι μέρες αυτές προσφέρονται για να αφιερωθεί χρόνος στη φροντίδα του εαυτού, την εξερεύνηση δημιουργικών δραστηριοτήτων και την εμβάθυνση στις σχέσεις με τους κοντινούς ανθρώπους.