Ας μιλήσουμε για το έμφυλο χάσμα υγείας: Οι γυναίκες περνάμε ασθενείς πάνω από το 25% της ζωής μας
Ας μιλήσουμε για το έμφυλο χάσμα υγείας: Οι γυναίκες περνάμε ασθενείς πάνω από το 25% της ζωής μας
Κι αυτό δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την κατάσταση και τις αδυναμίες του οργανισμού μας ή τον τρόπο ζωής μας. Σίγουρα όμως συνδέεται με ένα συστημικό πρόβλημα
Οι γυναίκες περνάμε ασθενείς πάνω από το 25% της ζωής μας. Κι αυτό δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την κατάσταση και τις αδυναμίες του οργανισμού μας, αλλά σίγουρα συνδέεται με το γεγονός ότι μέχρι πολύ πρόσφατα το φύλο μας ήταν, απλά, αόρατο για την ιατρική επιστήμη και έρευνα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα