Ας μιλήσουμε για το έμφυλο χάσμα υγείας: Οι γυναίκες περνάμε ασθενείς πάνω από το 25% της ζωής μας

Οι γυναίκες περνάμε ασθενείς πάνω από το 25% της ζωής μας. Κι αυτό δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την κατάσταση και τις αδυναμίες του οργανισμού μας, αλλά σίγουρα συνδέεται με το γεγονός ότι μέχρι πολύ πρόσφατα το φύλο μας ήταν, απλά, αόρατο για την ιατρική επιστήμη και έρευνα.