Πέντε κοντινοί προορισμοί για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Καιρό είχαμε να γράψουμε άρθρο για εξόρμηση και εκδρομές, μα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, είναι η καλύτερη αφορμή για να το ξανακάνουμε. Πέρα από την Πάτρα, την Ξάνθη, τη Νάξο, τη Νάουσα και τις άλλες πόλεις με τα πολύ γνωστά καρναβάλια και τα έθιμά τους, υπάρχουν και λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί που γιορτάζουν τις Απόκριες και την Καθαρά Δευτέρα και βρίσκονται πολύ κοντά στην Αθήνα. Έτσι αν σας αρέσουν τα παραδοσιακά γλέντια ή προτιμάτε την ηρεμία και χαλάρωση τότε σίγουρα θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει.Στάση 1η: ΚαρπενήσιΚαι αυτός είναι και ο πιο απομακρυσμένος προορισμός που θα προτείνουμε σήμερα, καθώς απέχει από την Αθήνα περίπου 4 ώρες. Πέρα από τις φυσικές ομορφιές του, το Καρπενήσι είναι και μια πόλη γεμάτη ζωή, η οποία θα υποδεχτεί τους επισκέπτες της και θα τους διασκεδάσει με συναυλίες, παρελάσεις, δραστηριότητες για μικρά παιδιά και το Τοπικό Αποκριάτικο Δρώμενο «Πανάρατος».