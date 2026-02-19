Οι αγαπημένοι μας οροί ματιών για ορατά πιο νεανικό και ξεκούραστο βλέμμα

Υπάρχει ο κατάλληλος για κάθε ανάγκη.

Κρέμες ημέρας, κρέμες νυκτός, κρέμες ματιών, οροί, balm, έλαια, συμπυκνώματα, μάσκες. Η αλήθεια είναι πως στην αγορά υπάρχουν αμέτρητα είδη προϊόντων περιποίησης για το πρόσωπο, τόσα πολλά που ίσως καταλήγετε να μπερδεύεστε και είναι λογικό. Τα χρειάζεστε όλα; Η απάντηση είναι ίσως, καθώς αυτό κρίνεται από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα ο τύπος επιδερμίδας που έχετε, η ηλικία σας αλλά και το αποτέλεσμα που θέλετε να δείτε από μία ρουτίνα περιποίησης.





Οι οροί ματιών όμως (ναι, υπάρχουν εξειδικευμένοι για διαφορετικά σημεία του προσώπου) είναι εκείνοι που πρέπει να δώσετε μία ευκαιρία, αν θέλετε να έχετε φωτεινό, ξεκούραστο και νεανικό βλέμμα.

19.02.2026, 14:00