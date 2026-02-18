Η ιστορία της 98χρονης που μετακόμισε σε οίκο ευγηρίας για να φροντίζει τον 80χρονο γιο της
Η ιστορία της 98χρονης που μετακόμισε σε οίκο ευγηρίας για να φροντίζει τον 80χρονο γιο της
Έφυγαν από τη ζωή με έναν χρόνο διαφορά.
Μια συγκινητική ιστορία αγάπης και αφοσίωσης εξελίχθηκε πριν από λίγα χρόνια στο Liverpool και έρχεται ξανά στη δημοσιότητα, για να μας υπενθυμίσει πως η σχέση μιας μάνας με το παιδί της δεν αλλάζει, όσα χρόνια κι αν περάσουν.
Ο Tom Keating μετακόμισε στο Moss View Care Home, έναν οίκο ευγηρίας, το 2016, όταν χρειάστηκε περισσότερη φροντίδα. Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, η μητέρα του, Ada, πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει κι εκείνη στον ίδιο χώρο, ώστε να μπορεί να τον φροντίζει καθημερινά.
Ο Tom, που τότε ήταν 80 ετών, ο μεγαλύτερος από τα τέσσερα παιδιά της, δεν παντρεύτηκε ποτέ και ζούσε πάντα με τη μητέρα του.
