Πώς ένα προσωπικό βίωμα μπορεί να γίνει πολιτική πράξη

ΗΧριστίνα Ματθαίου, που εντυπωσίασε μερικά χρόνια πριν με το ανέβασμα του πρωτότυπου έργου «βάιζα» (κορίτσι στα αρβανίτικα), με έμπνευση από τα βιβλία του Παντελή Μπουκάλα «Μηλιά μου αμίλητη» και «Ο Χριστός στα χιόνια» και αποτίοντας φόρο τιμής στο μύθο της La Loba, όπως τον διαβάσαμε στο «Γυναίκες που τρέχουν με τους Λύκους» της Clarissa Pinkola Estes, επιστρέφει γράφοντας και σκηνοθετώντας την «αστερόσκονη», μια παράσταση πιο εξομολογητική, πιο ανοιχτή, σχεδόν τολμηρή στη συναισθηματική της έκθεση, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Σημείο. Μιλήσαμε μαζί της για τον ρομαντισμό, τη μνήμη, τη σκηνοθετική της «παλέτα» και για το πώς μια προσωπική απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί σε βαθιά πολιτική πράξη πάνω στη σκηνή.