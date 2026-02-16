Η καμπάνια που μας μετέφερε ήδη στο καλοκαίρι
Ελευθερία, θηλυκότητα και απαλό φως.
Οοίκος Chloé, βασικός εκπρόσωπος της αγαπημένης μας boho τάσης, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Chemena Kamali που έχει φέρει αέρα ανανέωσης στο brand.
Η τελευταία καμπάνια της εταιρείας για τη συλλογή Καλοκαίρι 2026 τράβηξε ξανά την προσοχή μας και κατάφερε να μας μεταδώσει την αίσθηση ανεμελιάς που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη εποχή. Μέσα από μια ονειρική καμπάνια, η Chloé μας υπενθυμίζει γιατί λατρεύουμε το brand.
