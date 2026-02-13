Ο δημοσιογράφος που βοήθησε να ξεσκεπαστεί μια υπόθεση 2.000 παιδικών κακοποιήσεων
Ο δημοσιογράφος που βοήθησε να ξεσκεπαστεί μια υπόθεση 2.000 παιδικών κακοποιήσεων

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους ως δράστες είναι και ένας πρώην δάσκαλός του, στα χέρια του οποίου υποστηρίζει ότι είχε υποστεί και ο ίδιος σεξουαλική και σωματική κακοποίηση

Ο δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής του BBC Nicky Campbell, γνωστός σε εκατομμύρια θεατές, έκρυβε για δεκαετίες το τραύμα της σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης που είχε υποστεί ως παιδί, την περίοδο που φοιτούσε στο ιδιωτικό σχολείο Edinburgh Academy.

