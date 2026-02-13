Ο δημοσιογράφος που βοήθησε να ξεσκεπαστεί μια υπόθεση 2.000 παιδικών κακοποιήσεων

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους ως δράστες είναι και ένας πρώην δάσκαλός του, στα χέρια του οποίου υποστηρίζει ότι είχε υποστεί και ο ίδιος σεξουαλική και σωματική κακοποίηση