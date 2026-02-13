Ντακότα Τζόνσον: Με το οικονομικό αξεσουάρ που φωτίζει την εμφάνιση με μια κίνηση
Ντακότα Τζόνσον: Με το οικονομικό αξεσουάρ που φωτίζει την εμφάνιση με μια κίνηση
Σε βόλτα με φίλη
H Dakota Johnson ακόμα και στις casual εμφανίσεις της γίνεται στιλιστική έμπνευση. Αυτή τη φορά, σε μια βόλτα με φίλη για καφέ, καταγράφηκε από τον φακό με ένα λουκ που συνδύαζε τη βάση σε ουδέτερα χρώματα με εντυπωσιακά αξεσουάρ.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα