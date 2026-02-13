Ντακότα Τζόνσον: Με το οικονομικό αξεσουάρ που φωτίζει την εμφάνιση με μια κίνηση

H Dakota Johnson ακόμα και στις casual εμφανίσεις της γίνεται στιλιστική έμπνευση. Αυτή τη φορά, σε μια βόλτα με φίλη για καφέ, καταγράφηκε από τον φακό με ένα λουκ που συνδύαζε τη βάση σε ουδέτερα χρώματα με εντυπωσιακά αξεσουάρ.