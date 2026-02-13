Piper Gilles: Τρία χρόνια μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο των ωοθηκών, πήρε το χάλκινο στον χορό στον πάγο

Οι Piper Gilles και Paul Poirier, που κέρδισαν το χάλκινο στον χορό στον πάγο, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, έχουν μια τραγική και συγκινητική ιστορία. Ήταν το 2017 όταν η μητέρα της Gilles διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο. Έφυγε από τη ζωή 15 μήνες μετά, αφού όμως είχε προλάβει να δει την κόρη της να αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς του 2018.