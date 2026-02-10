Face Mapping: Τι σημαίνουν τα σπυράκια σε συγκεκριμένα σημεία του προσώπου;

Μήπως η επιδερμίδα μας προσπαθεί να μας πει κάτι;



Ένα σπυράκι στο πηγούνι, άλλο ένα στο μέτωπο… και κάπως έτσι αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε: «Μήπως κάτι δεν πάει καλά μέσα μας;». Δεν είμαστε οι μόνοι. Πολλοί από εμάς έχουμε παρατηρήσει ότι τα σπυράκια επιμένουν σε συγκεκριμένα σημεία του προσώπου και θέλουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει.





Η τεχνική του face mapping, που έχει τις ρίζες της στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, αλλά βρίσκει έρεισμα και σε σύγχρονες δερματολογικές προσεγγίσεις, υποστηρίζει ότι κάθε περιοχή του προσώπου μας συνδέεται με συγκεκριμένες λειτουργίες ή όργανα του σώματος. Ας δούμε τι μπορεί να σημαίνουν τα σπυράκια ανά περιοχή:

10.02.2026, 13:00