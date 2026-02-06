Στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Κώστα Χαραλάμπους: «Ο "Οβολός" συμβολίζει το τίμημα που πληρώνουμε για τις επιλογές μας»
Μιλήσαμε με τον σκηνοθέτη και με πέντε από τους πρωταγωνιστές -τους Πάνο Βλάχο, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Κώστα Αρζόγλου, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Μαρία Οικονόμου- με αφετηρία την ιστορία μυθοπλασίας πέντε φίλων που κερδίζουν στο Τζόκερ
Σε μια μονοκατοικία στα βόρεια προάστια, στο σαλόνι, δύο γυναίκες έρχονται σε ευθεία σύγκρουση. Το θέαμα γίνεται πιο επώδυνο από τα αντικείμενα γύρω, που μαρτυρούν την παρουσία παιδιού στο σπίτι, η οποία επιβεβαιώνεται όταν ακούγεται, από το βάθος, η φωνή του. Ευτυχώς δεν είμαστε μάρτυρες ενός αληθινού περιστατικού, αλλά μιας σκηνής από τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Κώστα Χαραλάμπους, «Οβολός» (που αναμένεται στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2026 σε διανομή της TFG). Σχεδόν όμως το ξεχνάμε και νιώθουμε σαν να παρακολουθούμε τη ζωή μιας οικογένειας μέσα από την κλειδαρότρυπα, από την αληθοφάνεια της έντασης που χτίζεται ανάμεσα στις ηθοποιούς, οι οποίες είναι σαν να ορθώνουν ένα αόρατο τείχος ανάμεσα σε εκείνες και σε όλους τους υπόλοιπους.
