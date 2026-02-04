Οι νέες αρωματικές κυκλοφορίες που έχουμε αγαπήσει

Οι εσάνς που ξεχωρίσαμε, ώστε να βρείτε τη νέα σας αγαπημένη για το 2026.



Η ένταξη ενός καινούργιου αρώματος στη ρουτίνα μας αποτελεί έναν από τους πιο απλούς τρόπους να ανανεώσουμε τη διάθεσή μας και να αποκτήσουμε μια εντελώς διαφορετική αύρα, ιδιαίτερα τώρα που βρισκόμαστε στους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς. Καθώς οι μυρωδιές συνδέονται άρρηκτα με τις αναμνήσεις μας, είναι απόλυτα φυσικό να θέλουμε να «δέσουμε» το 2026 με μια νέα αρωματική ταυτότητα.





Ευτυχώς για εμάς, οι οίκοι έχουν λανσάρει αμέτρητες νέες κυκλοφορίες το τελευταίο διάστημα με την αγορά να έχει μία πληθώρα αρωμάτων, ιδανική για κάθε γούστο.

04.02.2026, 18:30