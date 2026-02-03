Γαλλία και Ισπανία απαγορεύουν τα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών

Ηανησυχία για την επίδραση των social media στη ψυχική υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών οδηγεί ολοένα και περισσότερες χώρες σε περιορισμούς. Μετά την Αυστραλία, που τον Δεκέμβριο απαγόρευσε τη χρήση πλατφορμών σε παιδιά κάτω των 16 ετών, τώρα η Ισπανία και η Γαλλία κάνουν τα δικά τους βήματα.Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σε ομιλία του στο World Government Summit στο Ντουμπάι ότι η χώρα θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών και οι πλατφόρμες θα υποχρεωθούν να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας.«Τα social media έχουν γίνει ένα ψηφιακό “αποτυχημένο σύστημα”, όπου οι νόμοι αγνοούνται και τα εγκλήματα γίνονται ανεκτά», δήλωσε. «Θα προστατεύσουμε τα παιδιά από αυτό». Παράλληλα, η ισπανική κυβέρνηση σχεδιάζει νέο νομοσχέδιο που θα καθιστά υπεύθυνους τους διευθυντές των πλατφορμών για παράνομο ή μισαλλόδοξο περιεχόμενο.