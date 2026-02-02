Ζώδια: Ποια θα δουν τα οικονομικά τους να βελτιώνονται τις επόμενες ημέρες

Τρία ζώδια μπαίνουν σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή περίοδο για τα οικονομικά τους την εβδομάδα από 2 έως 8 Φεβρουαρίου 2026. Πρόκειται για μια φάση ανταμοιβής, έπειτα από χρόνια προσπάθειας, επιμονής και σωστών επιλογών.Από το 2018, όταν ο Ουρανός πέρασε στον Ταύρο, καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για τη δημιουργία μεγαλύτερης οικονομικής ασφάλειας, σταθερότητας και ελευθερίας. Με υπομονή, επιμονή και ακεραιότητα, ξεπεράστηκαν εμπόδια και τέθηκαν στέρεες βάσεις. Στις 3 Φεβρουαρίου, ο Ουρανός επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Ταύρο για τελευταία φορά σε αυτόν τον κύκλο, σηματοδοτώντας την αρχή μιας περιόδου ανταμοιβής για συγκεκριμένα ζώδια.