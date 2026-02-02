Ο Διάβολος φοράει Πράντα 2: Στη νέα ταινία η Άντι και η Έμιλυ είναι αντίπαλες (ταινίες)
Δείτε το πρώτο επίσημο τρέιλερ

Μια μάχη μεταξύ μιας editor και μιας fashion icon φέρνει αναταραχή στο πρώτο full-length trailer του The Devil Wears Prada 2. Λίγο πριν κυκλοφορήσει το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας, η παραγωγή μάς είχε προετοιμάσει με ένα μικρό teaser στο οποίό βλέπουμε τους πρωταγωνιστές σε διάφορες στιγμές τους από την ταινία.

