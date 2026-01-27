Προϊόντα περιποίησης με βάση το νερό ή με βάση τα έλαια: Πώς επιλέγουμε το ιδανικό για την επιδερμίδα μας;

Ο απλός τρόπος να καταλάβουμε τι πραγματικά μας ταιριάζει.

Τις τελευταίες σεζόν ακούμε όλο και πιο συχνά να γίνεται λόγος για προϊόντα περιποίησης με βάση το νερό ή με βάση τα έλαια. Και όχι τυχαία. Η βάση ενός προϊόντος παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς συμπεριφέρεται στο δέρμα μας και στο αν τελικά μας προσφέρει αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε.





Όταν μιλάμε για βάση, ουσιαστικά αναφερόμαστε στο κύριο συστατικό που «κουβαλά» τα ενεργά στοιχεία του προϊόντος. Στην περιποίηση προσώπου αυτό συνήθως είναι το νερό ή κάποιο έλαιο. Τα προϊόντα με βάση το νερό έχουν πιο ανάλαφρη υφή, απορροφώνται γρήγορα και χαρίζουν άμεση αίσθηση φρεσκάδας. Αντίθετα, τα προϊόντα με βάση τα έλαια είναι πιο πλούσια, αγκαλιάζουν την επιδερμίδα και βοηθούν στη διατήρηση της υγρασίας.

27.01.2026, 17:40