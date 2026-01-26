Τι ισχύει τελικά για τα κλάμερ και το σπάσιμο της τρίχας;

Tips για να τα φοράμε σωστά χωρίς να φθείρουμε τα μαλλιά μας.

Τα claw clips (aka κλάμερ) συνεχίζουν να είναι τάση και φέτος και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός πως τα βλέπουμε παντού: από το γραφείο μέχρι τα social media και από τις βόλτες μας μέχρι τα ταξίδια. Είναι εύκολα, πρακτικά και δείχνουν κομψά χωρίς καθόλου προσπάθεια. Όμως, εύλογα αναρωτιόμαστε αν τελικά κάνουν καλό στα μαλλιά μας ή αν κρύβουν μικρούς κινδύνους που αγνοούμε.





Ο βασικός λόγος που αγαπάμε τα claw clips είναι η ευελιξία τους. Μας βοηθούν να πιάσουμε τα μαλλιά γρήγορα χωρίς να δημιουργούν έντονο τσάκισμα, ενώ λειτουργούν τόσο σε χαλαρά updos όσο και σε half up looks. Παρ’ όλα αυτά, όπως κάθε αξεσουάρ μαλλιών, έτσι και αυτά χρειάζονται σωστή χρήση.

26.01.2026, 18:10