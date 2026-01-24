The buy nothing challenge: Ένας μήνας χωρίς αγορές μας κάνει πιο ευτυχισμένες

Αν η αληθινή πολυτέλεια είναι να ξανανακαλύπτουμε όσα ήδη έχουμε, τότε 30 ημέρες χωρίς να αγοράσουμε τίποτα καινούριο ίσως είναι αρκετές για να γίνουμε πιο ευτυχισμένες.Το να είμαστε πιο ευτυχισμένες σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς και, κυρίως, είναι γεμάτος προσφορές και προτάσεις που γεννούν επιθυμίες, γίνεται μια διαρκής αναζήτηση. Κι έτσι αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε για να γεμίσουμε ένα κενό, για να ανταμείψουμε τον εαυτό μας, για να απαλύνουμε το άγχος μιας κακής ημέρας. Η αγορά μετατρέπεται σε ένα μικρό καθημερινό αναισθητικό: άμεσο, αλλά προσωρινό.



Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr