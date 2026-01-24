The buy nothing challenge: Ένας μήνας χωρίς αγορές μας κάνει πιο ευτυχισμένες
MARIE CLAIRE

The buy nothing challenge: Ένας μήνας χωρίς αγορές μας κάνει πιο ευτυχισμένες

Mια δοκιμασία που μοιάζει περισσότερο με άσκηση ενσυνειδητότητας παρά με θυσία.

The buy nothing challenge: Ένας μήνας χωρίς αγορές μας κάνει πιο ευτυχισμένες

Αν η αληθινή πολυτέλεια είναι να ξανανακαλύπτουμε όσα ήδη έχουμε, τότε 30 ημέρες χωρίς να αγοράσουμε τίποτα καινούριο ίσως είναι αρκετές για να γίνουμε πιο ευτυχισμένες.Το να είμαστε πιο ευτυχισμένες σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς και, κυρίως, είναι γεμάτος προσφορές και προτάσεις που γεννούν επιθυμίες, γίνεται μια διαρκής αναζήτηση. Κι έτσι αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε για να γεμίσουμε ένα κενό, για να ανταμείψουμε τον εαυτό μας, για να απαλύνουμε το άγχος μιας κακής ημέρας. Η αγορά μετατρέπεται σε ένα μικρό καθημερινό αναισθητικό: άμεσο, αλλά προσωρινό.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης