H Rihanna συμπλήρωσε το denim σύνολό της με tiger print γόβες
MARIE CLAIRE

H Rihanna συμπλήρωσε το denim σύνολό της με tiger print γόβες

To μοτίβο που θα αντικαταστήσει το λεοπάρ μέσα στο 2026.

H Rihanna συμπλήρωσε το denim σύνολό της με tiger print γόβες
Αν κάτι γίνεται ήδη ξεκάθαρο, είναι ότι το tiger print δείχνει να παίρνει τη θέση του λεοπάρ μέσα στο 2026 και η πιο πρόσφατη εμφάνιση της Rihanna το επιβεβαιώνει.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης