The Kivin Method: Η τεχνική για μεγαλύτερη ερωτική απόλαυση

Δεν υπάρχουν απόλυτα σωστές ή λανθασμένες συμβουλές για καλύτερο στοματικό σεξ. Ο κάθε άνθρωπος ξέρει τι του αρέσει και πώς το απολαμβάνει. Όμως, μερικές φορές εμφανίζεται μια τεχνική που μοιάζει να αλλάζει εντελώς τα δεδομένα. Μία τέτοια φαίνεται πως είναι η μέθοδος Kivin, μια λιγότερο γνωστή τεχνική που έχει προκαλέσει σιωπηλή αίσθηση για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: μπορεί να σας οδηγήσει σε οργασμό σε λιγότερο από τρία λεπτά.Παρά το περίεργο όνομά της, η πρακτική είναι πολύ απλή και η επιτυχία της συνίσταται στην αλλαγή γωνίας δράσης. Η προέλευση του όρου Kivin δεν είναι απολύτως σαφής. Υπάρχει μια αναφορά στη μέθοδο σε ένα άρθρο του περιοδικού The Atlantic, που δημοσιεύθηκε το 2003, σχετικά με την Εβδομάδα του Σεξ στο Yale, αλλά χωρίς λεπτομερή εξήγηση για τη σημασία του ονόματος.Ανεξάρτητα από αυτό, είναι πολύ πιθανό ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν ήδη δοκιμάσει «το πλευρικό» στοματικό σεξ ενστικτωδώς, χωρίς να γνωρίζουν ότι είχε ένα συγκεκριμένο όνομα.Στο πιο βασικό της επίπεδο, η μέθοδος Kivin είναι στοματικό σεξ, αλλά από τα πλάγια. Σύμφωνα με την πιστοποιημένη σεξολόγο Linnea Marie, ειδική σε θέματα σεξ στο BedBible.com, που μίλησε στο everygirl.com, αυτή η μέθοδος είναι «μια άλλη προσέγγιση του κουνιλίνγκους, όπου ο δότης βρίσκεται κάθετα προς τον δέκτη, επιτρέποντας την στοματική διέγερση της κλειτορίδας και του αιδοίου από πλάγια γωνία. Σε αυτή τη θέση, ο δότης κινεί τη γλώσσα του από τη μία πλευρά στην άλλη κατά μήκος του αιδοίου/της κλειτορίδας, αντί για την παραδοσιακή κίνηση πάνω-κάτω».