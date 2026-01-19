Sneakers: Τα μοντέλα που θα βλέπουμε παντού το 2026
Τα στυλ που θα κυριαρχήσουν τη χρονιά που ξεκινά.

Sneakers: Τα μοντέλα που θα βλέπουμε παντού το 2026
Σπορ, άνετα, εκλεκτικά και κομψά, τα αθλητικά παπούτσια είναι το απόλυτο must have στα νέα δεδομένα του τρόπου ζωής μας. Κάποιες τα επιλέγουν για τρέξιμο, άλλες για τo γραφείο ή ακόμα και για τη βραδινή τους έξοδο αφού τα αθλητικά παπούτσια είναι άνετα, ευέλικτα και εγγενώς cool- όλα τα χαρακτηριστικά που αντανακλούν οι τάσεις του 2026.

