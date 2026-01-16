Μαίρη Συνατσάκη: Συνδύασε δύο μεγάλες τάσεις της σεζόν σε μία εμφάνιση
Δείτε τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν.

Στο θέατρο Ακροπόλ με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης Hotel Amour βρέθηκε η Μαίρη Συνατσάκη. H youtuber και επιχειρηματίας, παρακολούθησε την παράσταση την οποία σκηνοθετεί η Σμαράγδα Καρύδη και φωτογραφήθηκε στο φουαγιέ του θεάτρου παρέα με τη σεναριογράφο Αθηνά Τσαγκαράκη.

