«Κουβαλούσα τη νεκρή γυναίκα μου για μιάμιση ώρα»: Μαρτυρίες από διαδηλωτές στο Ιράν

Στις 8 Ιανουαρίου 2026, ο Reza και η σύζυγός του, Maryam, επέστρεφαν σπίτι από μια διαδήλωση στην Τεχεράνη. Σε κάποια φάση εκείνος την αγκάλιασε για να την προστατεύσει αλλά ξαφνικά ένιωσε το χέρι του να ελαφραίνει. Η Maryam είχε πέσει νεκρή από πυροβολισμό. Κανένας δεν κατάλαβε από πού είχε έρθει η σφαίρα.