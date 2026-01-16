«Κουβαλούσα τη νεκρή γυναίκα μου για μιάμιση ώρα»: Μαρτυρίες από διαδηλωτές στο Ιράν
«Κουβαλούσα τη νεκρή γυναίκα μου για μιάμιση ώρα»: Μαρτυρίες από διαδηλωτές στο Ιράν

Τις δημοσιεύει ανώνυμα το BBC

«Κουβαλούσα τη νεκρή γυναίκα μου για μιάμιση ώρα»: Μαρτυρίες από διαδηλωτές στο Ιράν
Στις 8 Ιανουαρίου 2026, ο Reza και η σύζυγός του, Maryam, επέστρεφαν σπίτι από μια διαδήλωση στην Τεχεράνη. Σε κάποια φάση εκείνος την αγκάλιασε για να την προστατεύσει αλλά ξαφνικά ένιωσε το χέρι του να ελαφραίνει. Η Maryam είχε πέσει νεκρή από πυροβολισμό. Κανένας δεν κατάλαβε από πού είχε έρθει η σφαίρα.

