«Πήρα 8μηνη άδεια πατρότητας και άλλαξε τη σχέση με τα παιδιά μου»: Ένας πατέρας για την απόφαση που πολλοί αμφισβήτησαν

Πολύ συχνά αναφερόμαστε στην άδεια μητρότητας και στο πόσο καιρό θα πρέπει να μένει με το νεογέννητο μωρό της μία νέα μητέρα στο σπίτι. Στη χώρα μας η άδεια μητρότητας διαρκεί συνολικά 17 εβδομάδες (119 ημέρες), με 8 υποχρεωτικές πριν από τον τοκετό (κυοφορία) και 9 μετά (λοχεία). Φυσικά, αυτό ισχύει για εργαζόμενες μητέρες με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Όταν μιλάμε για ελεύθερες επαγγελματίες ή άλλα καθεστώτα εργασίας τα πράγματα αλλάζουν – και πάλι, η μητέρα μένει λίγο καιρό με το μωρό της στο σπίτι. Το αν θα έπρεπε να μένει περισσότερο χρόνο ή με μεγαλύτερες απολαβές είναι ένα άλλο θέμα, όπως άλλο είναι και το ζήτημα της άδειας πατρότητας.Στο εξωτερικό οι άντρες που γίνονται γονείς έχουν δικαίωμα σε άδεια πατρότητας. Μάλιστα, η Φινλανδία έχει εξισώσει τη γονεϊκή άδεια για γυναίκες και άντρες στις 160 μέρες. Στην Ελλάδα αυτό ισχύει με νόμο από το 2021 με τους άνδρες να παίρνουν άδεια 14 εργάσιμες ημέρες με πλήρεις αποδοχές, κατά τη γέννηση του τέκνου (ή έπειτα από υιοθεσία/αναδοχή) και μπορεί να ληφθεί τμηματικά (2 ημέρες πριν τον τοκετό, οι υπόλοιπες 12 εντός 30 ημερών από τη γέννηση) ή μετά τη γέννηση.Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει προκαλέσει συζητήσεις. Αρκετοί είναι εκείνοι που εναντιώνονται, καθώς «ο άντρας δεν είναι τόσο απαραίτητος» ή «αν λείψω από τη δουλειά θα φανώ αδύναμος», (διαβάστε εδώ γιατί οι άνδρες προτιμούν να μην παίρνουν άδεια όταν γεννιούνται τα παιδιά τους) αλλά περισσότεροι είναι εκείνοι που θα ήθελαν να περνούν περισσότερο χρόνο με το νεογέννητο μωρό τους, ώστε να το γνωρίσουν και να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η νέα αυτή συνθήκη μέσα στην οικογένεια.Ο Ilyas Nagdee, ερευνητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη στον εργασιακό χώρο και συγγραφέας, γράφει στον Guardian τη δική του εμπειρία με την άδεια πατρότητας απαντώντας σε όσους αναρωτιούνται το τι θα κάνει με τόσο ελεύθερο χρόνο, αλλά και τονίζοντας γιατί ο περισσότερος χρόνος που περνά με τα παιδιά του του άλλαξε τη ζωή.