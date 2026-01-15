Οι χώροι που επιλέγουμε ως προφήτες του ποιοι γινόμαστε
Οι χώροι που επιλέγουμε ως προφήτες του ποιοι γινόμαστε
Γούστο, συγκυρία ή κάτι βαθύτερο;
Το περιβάλλον γύρω μας έχει σίγουρα τη δυνατότητα να μας επηρεάσει. Πόσες φορές έχουμε νιώσει λιγότερο ενεργητικές λόγω ενός βροχερού, μουντού καιρού ή έχουμε συνδέσει την ανεμελιά των καλοκαιρινών διακοπών με την απλή αρχιτεκτονική άσπρου-μπλε που κυριαρχεί στα νησιά των Κυκλάδων.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα