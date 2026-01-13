Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε ένα λαμπερό Versace μίνι φόρεμα στο after party των Golden Globes
Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε ένα λαμπερό Versace μίνι φόρεμα στο after party των Golden Globes

Από τη συλλογή Ready-to-Wear Άνοιξη 2022.

Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε ένα λαμπερό Versace μίνι φόρεμα στο after party των Golden Globes
Αφού εμφανίστηκε στις Χρυσές Σφαίρες 2026 όπως πάντα εντυπωσιακή, με ένα vintage κόκκινο Balmain φόρεμα, η Amal Clooney άφησε πίσω το κλασικό, old-school στυλ της και εμφανίστηκε σε ένα flirty μίνι φόρεμα, συγκρατημένο με oversized παραμάνες, ένα look πολύ πιο edgy από ό,τι μας έχει συνηθίσει.

