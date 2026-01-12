Χρυσές Σφαίρες 2026: Το Chanel φόρεμα της Σελένα Γκόμεζ χρειάστηκε 323 ώρες για να ολοκληρωθεί
Χρυσές Σφαίρες 2026: Το Chanel φόρεμα της Σελένα Γκόμεζ χρειάστηκε 323 ώρες για να ολοκληρωθεί

Η ηθοποιός συνεργάστηκε με τον γαλλικό οίκο για μια εντυπωσιακή custom δημιουργία.

Χρυσές Σφαίρες 2026: Το Chanel φόρεμα της Σελένα Γκόμεζ χρειάστηκε 323 ώρες για να ολοκληρωθεί
ΗSelena Gomez και ο Benny Blanco εμφανίστηκαν φέτος στο κόκκινο χαλί των Golden Globes ως παντρεμένο πλέον ζευγάρι. Η Gomez, ξανά υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερη Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Τηλεοπτική Σειρά-Μιούζικαλ ή Κωμωδία, συνεργάστηκε με τον οίκο Chanel για μια custom δημιουργία: ένα βελούδινο φόρεμα στολισμένο με ένα εντυπωσιακό μίγμα από ροζ φτερά, μεταξωτό σιφόν και οργαντίνα.

