Χρυσές Σφαίρες 2026: Το Chanel φόρεμα της Σελένα Γκόμεζ χρειάστηκε 323 ώρες για να ολοκληρωθεί
Η ηθοποιός συνεργάστηκε με τον γαλλικό οίκο για μια εντυπωσιακή custom δημιουργία.
ΗSelena Gomez και ο Benny Blanco εμφανίστηκαν φέτος στο κόκκινο χαλί των Golden Globes ως παντρεμένο πλέον ζευγάρι. Η Gomez, ξανά υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερη Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Τηλεοπτική Σειρά-Μιούζικαλ ή Κωμωδία, συνεργάστηκε με τον οίκο Chanel για μια custom δημιουργία: ένα βελούδινο φόρεμα στολισμένο με ένα εντυπωσιακό μίγμα από ροζ φτερά, μεταξωτό σιφόν και οργαντίνα.
