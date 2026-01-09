Τι αποφεύγουν πριν από τον ύπνο όσοι κοιμούνται πραγματικά καλά το βράδυ
Σύμφωνα με μια ψυχοθεραπεύτρια

Ο ύπνος παίζει καθοριστικό ρόλο και στη σωματική και στην ψυχική υγεία μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λιγότερο ξεκάθαρο είναι το τι μπορεί να τον υποβαθμίσει. Ναι, είναι η καφεΐνη αλλά και πολλοί ακόμα παράγοντες, όπως διευκρινίζει η Dr. Teralyn Sell, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας, σε ένα νέο άρθρο της στο YourTango. Το μυστικό εκείνων που κοιμούνται πραγματικά καλά; Τους αποφεύγουν, ιδιαίτερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

