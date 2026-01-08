Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Ένα τρυφερό φιλί από τον 23χρονο γιο της, σε σπάνια επίσημη οικογενειακή εμφάνιση

Οι Χρυσές Σφαίρες ετοιμάζονται, στις 11 Ιανουαρίου, να τιμήσουν τις Sarah Jessica Parker και Dame Helen Mirren με δύο μεγάλα βραβεία, τα Carol Burnett Award και Cecil B. DeMille Award αντίστοιχα. Λίγες μέρες πριν από την απονομή, διοργάνωσαν για τις ηθοποιούς μια τιμητική εκδήλωση, την Golden Eve, για την οποία η SJP επέλεξε να αναβιώσει ένα εμβληματικό λουκ της Carrie Bradshaw («Sex and the City»): συνδύασε ένα strapless, sequined μεταλλιζέ φόρεμα Paolo Sebastian, από τη συλλογή Άνοιξη 2026 με τίτλο «Polvere Di Stelle» («Αστερόσκονη»), με μαύρο cropped jacket και ζώνη στη μέση.