Η Κρίστεν Στιούαρτ υποδέχεται το 2026 με μια εντελώς διάφανη φούστα
Η ηθοποιός και πρέσβειρα του οίκου Chanel επέλεξε αυτό το γυμνό look για την εμφάνισή της στο Late Night With Seth Meyers.
ΗKristen Stewart πραγματοποίησε την πρώτη της μεγάλη εμφάνιση για το νέο έτος με μια απολύτως διάφανη φούστα, την οποία συνδύασε με μαύρο εσώρουχο για μια σέξι πινελιά και μερικά πιο low-key κομμάτια για αντίθεση.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
