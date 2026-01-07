Η Κρίστεν Στιούαρτ υποδέχεται το 2026 με μια εντελώς διάφανη φούστα
Η Κρίστεν Στιούαρτ υποδέχεται το 2026 με μια εντελώς διάφανη φούστα

Η ηθοποιός και πρέσβειρα του οίκου Chanel επέλεξε αυτό το γυμνό look για την εμφάνισή της στο Late Night With Seth Meyers.

Η Κρίστεν Στιούαρτ υποδέχεται το 2026 με μια εντελώς διάφανη φούστα
ΗKristen Stewart πραγματοποίησε την πρώτη της μεγάλη εμφάνιση για το νέο έτος με μια απολύτως διάφανη φούστα, την οποία συνδύασε με μαύρο εσώρουχο για μια σέξι πινελιά και μερικά πιο low-key κομμάτια για αντίθεση.

