Νεκρή η σύζυγος του πρώην συζύγου της Jill Biden – Είχε γίνει κλήση για ενδοοικογενειακή βία

Νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Ουίλμινγκτον βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής η σύζυγος του Bill Stevenson, πρώην συζύγου της Jill Biden. Την είδηση επιβεβαίωσε η αστυνομία της κομητείας New Castle, η οποία ανέφερε ότι δέχθηκε κλήση για «ενδοοικογενειακό επεισόδιο» λίγο μετά τις 11 το βράδυ.Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη Linda Stevenson αναίσθητη στο σαλόνι του σπιτιού. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ήταν 64 ετών. Έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα, ο σύζυγός της ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.