Μπριζίτ Μπαρντό: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Τι είχε ζητήσει η ίδια για την ταφή της

ΗBrigitte Bardot, ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του γαλλικού κινηματογράφου και σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου. Η κηδεία της θα τελεστεί στις 7 Ιανουαρίου στο Σεν Τροπέ, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά της, σε μια τελετή που αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον, αλλά και αντιδράσεις.Η ηθοποιός και ακτιβίστρια για τα ζώα είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί στον κήπο του σπιτιού της, με έναν απλό ξύλινο σταυρό, δίπλα στα αγαπημένα της ζώα. «Θα προτιμούσα να βρίσκομαι εκεί, παρά στο κοιμητήριο του Σεν Τροπέ, όπου κάποιοι θα μπορούσαν να βεβηλώσουν τους τάφους των γονιών και των παππούδων μου», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στη Le Monde το 2018. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η ταφή θα πραγματοποιηθεί τελικά στο κοιμητήριο της πόλης.