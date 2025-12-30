Η ιστορία πίσω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral

Λίγες ημέρες πριν κλείσει το 2025, ένα βίντεο έκανε τον γύρο του Instagram και ξεχώρισε σχεδόν αμέσως. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, στολισμένο με φωτάκια, επιπλέει σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα. Τα κύματα το δοκιμάζουν, ο καιρός μοιάζει απειλητικός, κι όμως το δέντρο παραμένει εκεί, φωτισμένο και όρθιο, σε ένα σκηνικό που μοιάζει σχεδόν σουρεαλιστικό.





Σε μια εποχή όπου τα social media κατακλύζονται από εικόνες και βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, πολλοί υπέθεσαν ότι πρόκειται για ακόμη ένα εντυπωσιακό ψηφιακό κατασκεύασμα. Η αλήθεια, όμως, είναι πολύ πιο απλή — και ίσως γι’ αυτό τόσο δυνατή.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr