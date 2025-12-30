Κουήρ δηλώνει το ένα τέταρτο των νέων της γενιάς Ζ - Χάσμα σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό σε παλαιότερες γενιές

Πώς είναι η ερωτική ζωή της γενιάς Ζ; Αυτό το ερώτημα αποτελεί έναν γρίφο για όσους δεν ανήκουν στο ηλικιακό γκρουπ των 13-28 ετών, όπως έχει προσδιοριστεί η συγκεκριμένη γενιά, σύμφωνα τουλάχιστον με ένα νέο άρθρο της Guardian που επιχειρεί να συγκεντρώσει τα πιο πρόσφατα συμπεράσματα των ερευνών που τη χαρτογραφούν. Σε γενικές γραμμές, φαίνεται να είναι πιο ανοιχτή σε πειραματισμούς με τις έμφυλες ταυτότητες και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτόχρονα όμως κάνει λιγότερο σεξ, ιδιαίτερα ευκαιριακό και ειδικά οι άντρες.