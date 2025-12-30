Το πιο διάσημο λογότυπο της μόδας γίνεται 130 ετών - Ποια είναι η ιστορία του

Οεμβληματικός καμβάς Monogram, που δημιουργήθηκε το 1896 από τον Georges Vuitton ως φόρος τιμής στον πατέρα του και ιδρυτή του Οίκου, Louis Vuitton, αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα στην ιστορία της μόδας. Περισσότερο από ένα διακοσμητικό μοτίβο, το Monogram εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού, τεχνογνωσίας και διαχρονικής κομψότητας.Από τη στιγμή της δημιουργίας του σχεδιάστηκε ως μια πρωτοποριακή ιδέα: ένας συνδυασμός αισθητικής, ταυτότητας και λειτουργικότητας. Ο Georges Vuitton επιμελήθηκε προσωπικά το μοτίβο με τα διαπλεκόμενα αρχικά LV και τα χαρακτηριστικά floral στοιχεία, αντλώντας έμπνευση από τη νεογοτθική τέχνη και το ιαπωνικό Japonisme.