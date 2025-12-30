Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι μας τον χειμώνα, ώστε να νιώθουμε άνετα, ζεστά και ταυτόχρονα να προστατεύουμε με τον καλύτερο τρόπο την υγεία μας; Αυτό το ερώτημα μας απασχολεί – αν φυσικά έχουμε πάντα την «πολυτέλεια» της ρύθμισής της.