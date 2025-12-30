Χίλαρι Σουάνκ: Μοιράστηκε μια σπάνια στιγμή με τα δίδυμα παιδιά της

Η Hilary Swank αποφεύγει να εκθέτει την οικογένειά της στα social media, αυτή τη φορά όμως έκανε μια εξαίρεση, ίσως για να ευχηθεί στους φίλους και τους ακόλουθούς της στο Instagram με τον πλέον τρυφερό τρόπο: Ανέβασε μια φωτογραφία με τα δίδυμά της μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, αν και γυρισμένα πλάτη, ώστε να κρύβονται τα πρόσωπά τους.