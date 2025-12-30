Χίλαρι Σουάνκ: Μοιράστηκε μια σπάνια στιγμή με τα δίδυμα παιδιά της
Χίλαρι Σουάνκ: Μοιράστηκε μια σπάνια στιγμή με τα δίδυμα παιδιά της
Μια νέα χριστουγεννιάτικη φωτογραφία
Η Hilary Swank αποφεύγει να εκθέτει την οικογένειά της στα social media, αυτή τη φορά όμως έκανε μια εξαίρεση, ίσως για να ευχηθεί στους φίλους και τους ακόλουθούς της στο Instagram με τον πλέον τρυφερό τρόπο: Ανέβασε μια φωτογραφία με τα δίδυμά της μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, αν και γυρισμένα πλάτη, ώστε να κρύβονται τα πρόσωπά τους.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα