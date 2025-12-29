Κέιτ Γουίνσλετ: «Οι πρώτες μου “ερωτικές” εμπειρίες ως έφηβη ήταν με κορίτσια»
Κέιτ Γουίνσλετ: «Οι πρώτες μου “ερωτικές” εμπειρίες ως έφηβη ήταν με κορίτσια»
H ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την περίοδο της ζωής της όπου ανακάλυπτε τη σεξουαλικότητά της.
Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast Team Deakins, η Kate Winslet μίλησε για τα χρόνια της εφηβείας της και τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν συναισθηματικά. Όπως είπε, οι πρώτες στιγμές οικειότητας που βίωσε ήταν με κορίτσια – κάτι που, όπως παραδέχτηκε, την έκανε αργότερα να κατανοήσει βαθύτερα συγκεκριμένους ρόλους της.
