Κέιτ Γουίνσλετ: «Οι πρώτες μου “ερωτικές” εμπειρίες ως έφηβη ήταν με κορίτσια»

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast Team Deakins, η Kate Winslet μίλησε για τα χρόνια της εφηβείας της και τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν συναισθηματικά. Όπως είπε, οι πρώτες στιγμές οικειότητας που βίωσε ήταν με κορίτσια – κάτι που, όπως παραδέχτηκε, την έκανε αργότερα να κατανοήσει βαθύτερα συγκεκριμένους ρόλους της.