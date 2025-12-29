Γκουίνεθ Πάλτροου: «Κι εγώ σκέφτομαι, Θεέ μου, ο πατέρας μου θα πάθει καρδιακή προσβολή!»

Ήταν το 1998 όταν θα κυκλοφορούσε μια από τις πλέον χαρακτηριστικές ταινίες στην καριέρα της Gwyneth Paltrow: οι «Μεγάλες προσδοκίες», σε σκηνοθεσία Alfonso Cuarón. Ωστόσο, 27 χρόνια αργότερα, αποκαλύπτει στο περιοδικό Vanity Fair ότι υπήρξε μια ερωτική σκηνή με τον συμπρωταγωνιστή της, Ethan Hawke, που τότε δεν ήθελε να γυρίσει. Ο λόγος; Ανησυχούσε για τις αντιδράσεις της οικογένειάς της όταν θα τους έβλεπαν στη μεγάλη οθόνη.