Ντούα Λίπα: Ο απολογισμός της για το 2025 - Η ιλιγγιώδης αξία του δαχτυλιδιού αρραβώνων της

Η Dua Lipa αποχαιρετά το 2025 με μια σειρά φωτογραφιών-κάποιες, αδημοσίευτες- στο προφίλ της στο Instagram. Στα στιγμιότυπα που μοιράζεται, εναλλάσσονται εικόνες και βίντεο από συναυλίες της 30χρονης τραγουδίστριας, από φωτογραφίσεις, από πόζες με συνεργάτες και θαυμαστές της, αλλά και από πιο προσωπικές στιγμές, όπως γενέθλια και φυσικά τους αρραβώνες με τον Callum Turner, όπου ξεχωρίζει το διαμαντένιο δαχτυλίδι της.