Emily in Greece: Η Λίλι Κόλινς για γυρίσματα στα Πετράλωνα

Η Lily Collins, ευρέως γνωστή σαν «Emily in Paris», εθεάθη στα Πετράλωνα και συγκεκριμένα στην πλατεία Μερκούρη για γυρίσματα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο πως αν επιστρέψει για έκτη σεζόν, θα ταξιδέψει στην Ελλάδα.