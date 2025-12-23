Emily in Greece: Η Λίλι Κόλινς για γυρίσματα στα Πετράλωνα
MARIE CLAIRE

Emily in Greece: Η Λίλι Κόλινς για γυρίσματα στα Πετράλωνα

Ενισχύεται η φήμη ότι η έκτη σεζόν θα ταξιδέψει στην Ελλάδα

Emily in Greece: Η Λίλι Κόλινς για γυρίσματα στα Πετράλωνα
Η Lily Collins, ευρέως γνωστή σαν «Emily in Paris», εθεάθη στα Πετράλωνα και συγκεκριμένα στην πλατεία Μερκούρη για γυρίσματα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο πως αν επιστρέψει για έκτη σεζόν, θα ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης